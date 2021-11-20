الصحة: تطعيم 6500 مواطن في مراكز تلقي اللقاحات بمحطات المترو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تطعيم 6500 مواطن حتى الآن بمراكز تلقي لقاحات فيروس كورونا المتمركزة داخل محطتي "السادات والشهداء" بمترو الأنفاق، ومحطة قطارات مصر "برمسيس"، ضمن حملة "معًا نطمئن سجل الآن"، في إطار خطة وزارة الصحة والسكان للتوسع في تلقي المواطنين لقاحات فيروس كورونا للتصدي للجائحة.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان إلى استمرار إقبال المواطنين بكثافة للتسجيل وتلقي اللقاح، داخل محطات مترو الأنفاق، ومحطة مصر للقطارات، لافتًا إلى أنه جار العمل على استكمال تثبيت باقي الـ4 المراكز داخل المحطات التبادلية وتشمل ( مركزين بالسادات، مركز بالشهداء وآخر بالعتبة)، بالإضافة إلى 9 مراكز أخرى في المحطات ذات الكثافة العالية وتشمل (شبرا الخيمة، كلية الزراعة، روض الفرج، جمال عبدالناصر، سعد زغلول، السيدة زينب، المرج الجديدة، العباسية وحلوان).

وذكر "عبدالغفار"، أن هناك 4 فرق بكل مركز من مراكز تلقي اللقاح تتكون من الفرق الطبية ومدخلي البيانات، بالإضافة إلى فرق التواصل المجتمعي التابعة لوزارة الصحة والسكان، لتنظيم توافد المواطنين مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والحفاظ على التباعد الاجتماعي، حرصًا من وزراة الصحة والسكان على التيسير على المواطنين، والتوسع في تطعيم المواطنين بلقاحات فيروس كورونا.

ولفت "عبدالغفار" إلى إذاعة تسجيل صوتي داخل محطات "مترو الأنفاق" عن طريق الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، للحرص على أهمية تلقي اللقاح للمواطنين وتوجيههم إلى مراكز ونقاط التسجيل ومراكز تلقي اللقاح.

وتابع أنه جار التوسع في عدد مراكز تلقي لقاحات فيروس كورونا في كافة محطات مترو الأنفاق لتشمل الخطوط الثلاثة، بالإضافة إلى محطات القطارات تباعًا، وتشمل محطات قطار (رمسيس بالقاهرة، الجيزة، المنيا، قنا، وسيدي جابر بالإسكندرية)، مضيفًا أنه سيتم تثبيت مراكز لتسجيل وتلقي اللقاح أيضًا بعدد من الأسواق التجارية "المولات" وتشمل (مول العرب، هايبر وان).

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