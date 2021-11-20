برلماني يطالب بالإسراع في تطبيق التحول الرقمي لإنهاء الفساد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

طالب النائب سيد حنفي طه، عضو مجلس النواب، الحكومة بالإسراع في تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل ما يتعلق بمشروع التحول الرقمي والميكنة داخل جميع المؤسسات بالدولة؛ لمنع التعامل المباشر بين المواطنين ومختلف المؤسسات التي تقدم الخدمات الجماهيرية للمواطنين، ليكون تقديمها إلكترونياً للقضاء على جميع أنواع الفساد المالي والإداري.

وأشاد حنفي، في بيان له اليوم السبت، بتصريحات المهندس هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، التي أكد فيها أن مصر دخلت عصر المدن الذكية والجيل الرابع؛ مثل العاصمة الإدارية ومدينة العلمين الجديدة، وأن المدن الذكية بها بنية تحتية تتحكم بها تكنولوجيا المعلومات، والمدن العصرية في العالم تتجه إلى هذا الاتجاه، وتأكيده أن العاصمة الإدارية ستصبح أول مدينة ذكية في مصر وأن التعامل بها لن يكون ورقياً وإنما على نظام إلكتروني، وبها كل ما يحتاج إليه الموظف في العمل وأن الدولة قامت بأرشفة أكثر من مليار مستند حكومي للانتهاء من الأرشيف الورقي وتكون أرشفة إلكترونية، معلناً اتفاقه التام مع تأكيد مستشار رئيس الوزراء الإصلاح الإداري بأن ميكنة المستندات سوف تنهي على "أسطورة مدام ناهد" والختم اللي مش واضح والإمضاءات"، إضافة إلى أن المنظمة العالمية للشفافية أكدت أن التحول الرقمي يقضي على ٨٠٪ من الفساد الإداري؛ لأنه يمنع طالب الخدمة أن يقابل مقدم الخدمة.. وهناك مقولة إن "الكمبيوتر لا به درج ولا بيشرب شاي".

وقال: الحكومة الإلكترونية تقضي على الفساد؛ خصوصًا أننا لدينا قيادة سياسية ضد الفساد أياً كان الشخص؛ وهذا حدث بالفعل وكلنا رأينا محافظاً يُقبض عليه ووزيراً يقبض عليه؛ فالرئيس السيسي وجه بمحاسبة الفاسد أي كان مَن هو.

وأكد النائب أن تقديم جميع الخدمات للمواطنين سواء في ما يتعلق بتراخيص البناء والمرور والتعامل مع مكاتب الشهر العقاري وغيرها من المصالح الحكومية إلكترونياً لن يقضي على مظاهر الفساد والرشوة فقط؛ ولكن سيجعل المواطن يحصل على ما يريد في أسرع وقت وبكل سهولة ويسر؛ لتوفير المال والجهد والوقت، معرباً عن ثقته في قدرة حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على إنجاز التكليفات الرئاسية في كل ما يتعلق بهذا المشروع المهم.