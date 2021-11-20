23 يناير.. الحكم على 12 متهمًا في قضية "داعش العجوزة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان يونس:

قررت الدائرة 5 إرهاب، بمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، حجز محاكمة 12 متهمًا في القضية رقم 143 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ، المعروفة إعلاميًا بـ "داعش العجوزة"، لجلسة 23 يناير للحكم، مع استمرار حبس المتهمين.

أسندت النيابة العامة أن المتهمين في غضون الفترة من عام 2013 حتى يناير 2017، تولى المتهم الأول قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام الحالي وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وآمنه للخطر.

واوضحت التحقيقات ان المتهمون من الثاني حتى الأخير أندموا لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، وان المتهمون من الأول حتى السابع وايضا الثاني عشر مولوا جماعة إرهابية أموالا ومعلومات بقصد استخدامها في جرائم إرهابية.