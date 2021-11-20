الداخلية: ضبط هارب من حكمين بالإعدام والمؤبد في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط (عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية) والمطلوب التنفيذ عليه في قضية قتل عمد، محكوم عليه فيها بالإعدام، وقضية حيازة سلاح ناري، محكوم عليه فيها بالسجن المؤبد.

وضبط بحوزته (بندقية خرطوش و36 طلقة من ذات العيار - 3 قطع متوسطة الحجم لمخدر الحشيش)، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، جاء ذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين خاصة متعددي الأحكام.