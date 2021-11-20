الداخلية X أسبوع.. ضبط 889 قضية آثار و400 عنصر إجرامي شديد الخطورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها.

وأسفر جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، في استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية")، (السحر والجمال بنطاق محافظتي "الشرقية والإسماعيلية") ضُبط خلالها 50 متهمًا، وبحوزتهم (21 قطعة سلاح ناري – وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – و39 قطعة سلاح أبيض).

وفي مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت الجهود عن مصرع 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة، وضبط 400 عنصر إجرامي شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (الجيزة – أسيوط – الغربية – الدقهلية - الإسكندرية – الشرقية – المنيا – القليوبية – السويس – كفرالشيخ - سوهاج – البحر الأحمر – بورسعيد – الأقصر – جنوب سيناء – المنوفية – دمياط – الفيوم – البحيرة – مطروح – الإسماعيلية – بنى سويف – الوادي الجديد – أسوان) ، وبحوزتهم (208 قطعة سلاح ناري – كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة – كميات من المواد المخدرة المتنوعة).

كما أثمرت الجهود عن ضبط 676 قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها (حيازة آثار - حفر وتنقيب عن الآثار- مخالفات شركات سياحية).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.