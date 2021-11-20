الداخلية: تحرير 251 ألف مخالفة مرورية ورفع 260 سيارة متروكة ومتهالكة بالشوارع في أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أعلنت وزارة الداخلية، ضبط 251437 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها (37231 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 6014 موقف عشوائي).

كما أسفرت الجهود في مجال حملات المركبات المتروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية، تم رفع (260 سيارة – 65 دراجة نارية)، وضبط 24235 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس "الخوذة".

كما أسفرت أعمال لجان المرور على المدارس والحملات على الطرق، عن المرور على 275 مدرسة، واجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 1005 من سائقي حافلات المدارس، وتبين إيجابية 2 منهم، وفحص 939 مركبة تبين مخالفة 40 مركبة لاشتراطات الصلاحية الفنية.

وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لـ 4314 من قائدي المركبات بالطرق، وتبين إيجابية لـ 232 سائق منهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.