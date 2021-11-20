الداخلية: سقوط 6 تشكيلات عصابية وتنفيذ 376 ألف حكم قضائي في أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، في إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية ، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام.

وأسفرت الجهود خلال أسبوع، في مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة عن ضبط 6 تشكيلات عصابية، ضموا 24 متهمًا، ارتكبوا 31 حادث سرقة متنوعة.

وكشف غموض 69 حادث متنوع، أبرزهم (قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد)، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالي 97 متهماً، وإعادة 3 سيارات مُبلغ بسرقتها.

وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 376420 حكم قضائي بإجمالي 30021 متهم بينهم 1367 حكم جناية، و133778 حكم حبس، و190382 حكم غرامة، و50893 مخالفة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.