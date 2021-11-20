سقوط تاجر مخدرات بـ 5 كيلو هيروين في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط عنصر إجرامي بالشرقية، لقيامه بالإتجار في المواد المخدرة وبحوزته كمية لمخدر الهيروين وسلاح ناري.

كانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية، أفادت بقيام أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية"، ومقيم بدائرة قسم شرطة ثالث العاشر بالإتجار في المواد المخدرة، مُتخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه، وضبطه حال استقلاله سيارة ملاكي، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت 4,800 كيلو جرام، وفرد محلي وطلقة من ذات العيار ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح بقصد الدفاع عن نشاطه، والهاتف للاتصال بعملائه والمبلغ المالي من متحصلات البيع.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.