شكرا لقرائتكم خبر عن العظمى بالقاهرة تنخفض لـ20 درجة.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة حتى الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم السبت 20 نوفمبر إلى الخميس المقبل، حيث تستمر الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، حيث حالة من عدم الاستقرار والانخفاض الملحوظ فى درجات الحرارة.

وينشر ”الخليج 365” لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى الخميس المقبل كما يلى :

درجات الحرارة المتوقعة السبت 20 نوفمبر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 22 درجة الصغرى 15 درجة

السواحل الشمالية العظمى 20 درجة الصغرى 16 درجة

جنوب سيناء العظمى 25 درجة الصغرى 18 درجة

شمال الصعيد العظمى 24 درجة الصغرى 14 درجة

جنوب الصعيد العظمى 26 درجة الصغرى 16 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 21 نوفمبر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 20 درجة الصغرى 15 درجة

السواحل الشمالية العظمى 20 درجة الصغرى 16 درجة

جنوب سيناء العظمى 25 درجة الصغرى 18 درجة

شمال الصعيد العظمى 22 درجة الصغرى 14 درجة

جنوب الصعيد العظمى 25 درجة الصغرى 16 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الإثنين 22 نوفمبر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 21 درجة الصغرى 15 درجة

السواحل الشمالية العظمى 21 درجة الصغرى 16 درجة

جنوب سيناء العظمى 25 درجة الصغرى 18 درجة

شمال الصعيد العظمى 22 درجة الصغرى 14 درجة

جنوب الصعيد العظمى 25 درجة الصغرى 16 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 23 نوفمبر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 22 درجة الصغرى 15 درجة

السواحل الشمالية العظمى 22 درجة الصغرى 16 درجة

جنوب سيناء العظمى 27 درجة الصغرى 18 درجة

شمال الصعيد العظمى 24 درجة الصغرى 14 درجة

جنوب الصعيد العظمى 27 درجة الصغرى 16 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 24 نوفمبر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 23 درجة الصغرى 15 درجة

السواحل الشمالية العظمى 22 درجة الصغرى 16 درجة

جنوب سيناء العظمى 27 درجة الصغرى 18 درجة

شمال الصعيد العظمى 24 درجة الصغرى 14 درجة

جنوب الصعيد العظمى 28 درجة الصغرى 16 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 25 نوفمبر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 23 درجة الصغرى 15 درجة

السواحل الشمالية العظمى 23 درجة الصغرى 16 درجة

جنوب سيناء العظمى 27 درجة الصغرى 18 درجة

شمال الصعيد العظمى 25 درجة الصغرى 14 درجة

جنوب الصعيد العظمى 27 درجة الصغرى 16 درجة