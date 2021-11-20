في 21 محافظة.. الداخلية توجه قوافل لتوزيع المساعدات العينية على المواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قامت وزارة الداخلية بتنظيم عدة قوافل لتوزيع عدد من المساعدات العينية (بطاطين) بالمجان على المواطنين بنطاق مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك في إطار الدور الذي تضطلع به كافة أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين، في مديريات أمن أسيوط، والإسكندرية، والإسماعيلية، والأقصر، والبحر الأحمر، والبحيرة، والدقهلية، والشرقية، والغربية، والفيوم، والقليوبية، والمنوفية، والمنيا، والوادي الجديد، وبنى سويف، وبورسعيد، وجنوب سيناء، ودمياط، وسوهاج، وقنا، ومطروح.

ويأتي ذلك في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وانطلاقاً من المسئولية المجتمعية لوزارة الداخلية الهادفة إلى تنمية وتطوير المجتمع، والمساهمة في تقديم أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين، لاسيما المناطق الأولى بالرعاية.