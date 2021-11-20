القبض على موظفة بأحد البنوك لاستيلائها على أموال أحد العملاء في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط سيدة لقيامها لاستغلال عملها ببنك والحصول على توقيع عميل والاستيلاء على أمواله.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بلاغًا من أحد الأشخاص "يحمل جنسية أجنبية"، يفيد بتعرضه لواقعة احتيال والاستيلاء على مبالغ مالية من حسابه بإحدى البنوك بالبلاد عن طريق عمليات تحويل مبالغ مالية من حسابه البنكي لحساب أحد الأشخاص بالبلاد دون وجود ثمة معرفة أو علاقة به.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة موظفة بإحدى البنوك، مقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة حيث قامت باستغلال طبيعة عملها كونها "مديرة خدمة كبار العملاء بالبنك المشار إليه"، وتمكنت بطرق احتيالية من الحصول على توقيع الشاكي المطابق لنموذج توقيعه المعتمد لدى البنك على مستندات بنكية على بياض "عبارة عن نماذج تحويل مبالغ مالية"، حال تردده على البنك لإنهاء إجراءات خاصة على حسابه البنكي، وعقب علمها بسفره خارج البلاد قامت بإجراء عدد 2 عملية تحويل مبالغ مالية بموجب أوامر التحويل التي تم التوقيع عليها خلسة من حساب الشاكي إلى حساب أحد أقاربها، مقيم بمحافظة دمياط وهو ما مكنها من الاستيلاء على تلك المبالغ المالية المشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة أمكن ضبطها حال تواجدها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة.

وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة على النحو المشار إليه، وقيامها بتحويل المبلغ المستولى عليه إلى حساب بنكي باسم أحد أقاربها "دون علمه" بأن تلك المبالغ المالية من جريمة احتيال على الشاكي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.