ضبط سائق "توك توك" أشعل النار في شاب عاكس خطيبته في البساتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط سائق مركبة توك توك، لقيامه بإضرام النيران بآخر في مشاجرة بينهما بالقاهرة

تلقي قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالي يفيد بوجود مشاجرة وإصابة أحد الأشخاص بحروق بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين (شخصين "أحدهما مصاب بحروق بأماكن متفرقة وتم نقله للمستشفى") ، بسبب سابقة قيام المصاب بمعاكسة خطيبة الآخر، تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الأخيــر بالتحصــل على كميـــة من سائل البنزين من مركبة "التوك توك" قيادته وسكبها على المجنى عليــه واضرم النيران باستخدام قداحة مما أدى لحدوث ما به من إصابات.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.