كواليس نهاية مأساوية لأرملة هربا من جحيم حماتها في المنيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة تحت إشراف اللواء مدحت فارس كواليس انتحار ربة منزل من الطابق الخامس بمنطقة المنيرة الغربية، شمال المحافظة.

البداية تعود إلى تلقي اللواء عمرو طلعت مدير قطاع الشمال إشارة من شرطة النجدة بالعثور على جثة سيدة أسفل عقار بدائرة قسم المنيرة الغربية.

وجه العميد هاني شعراوي رئيس القطاع بسرعة الانتقال إلى محل البلاغ ومعاينة الجثمان؛ للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه في ظل شك أسرتها بتورط حماتها في الوفاة "هي اللي زقتها"، حسب اتهامهم.

جهود البحث والتحري التي قادها الرائد حسام العباسي رئيس مباحث المنيرة الغربية، توصلت إلى أن السيدة كانت تعاني من أزمة نفسية بعد وفاة زوجها وإقامتها مع والدته. خلافات مستمرة بينها وبين حماتها أصابتها بحالة ضيق وأزمة نفسية دفعتها للتخلص من حياتها قفزا من الدور الخامس.

جرى إيداع الجثة المشرحة، وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة، التي صرحت بالدفن بعد ثبوت عدم وجود شبهة جنائية.