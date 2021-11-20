الداخلية تواصل توجيه المأموريات لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للمواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قام قطاع الأحوال المدنية، بإيفاد قوافل مُجهزة فنياً ولوجستياً لتقديم كافة الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين من بطاقات الرقم القومي – المُصدرات المُميكنة بنطاق محافظات" القاهرة – الجيزة – القليوبية – الشرقية – العربية - المنوفية - الدقهلية – كفر الشيخ - دمياط – الفيوم – بنى سويف – قنا – الأقصر – المنيا".

كما تقرر استمرار القوافل بمحافظات،" القاهرة – الجيزة – المنوفية – الشرقية – المنيا – الدقهلية – كفر الشيخ – الغربية – الفيوم - بنى سويف - الأقصر بذات المواقع"، بالإضافة إلى الدفع بقوافل أخرى مستحدثة بمحافظات دمياط – قنا، اعتباراً من السبت الموافق 20/11/2021 لاستخراج الأوراق الثبوتية وبطاقات الرقم القومي لقاطني المناطق ذات الكثافة السكانية والأولى بالرعاية، وذلك في ضوء الإقبال المتزايد من قبل المواطنين بتلك المناطق .

كما تم إيفاد مأموريات لعدد 2 حالة إنسانية بالمستشفيات بمختلف المواقع على مستوى الجمهورية لاستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي لهم، وتم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.

كما تم إيفاد مأموريات فنية – قانونية لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين ببعض القطاعات الحكومية، فضلاً عن العاملين والأعضاء المترددين على بعض النوادي الرياضية، وتم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.

كما يواصل قطاع الأحوال المدنية استقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات "كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة" بمقر ديوان القطاع لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لهم، وتسليمها لهم بكافة أوجه التيسيرات الممكنة تماشياً مع مبادئ حقوق الإنسان.

وقد لاقت تلك القوافل قبول واستحسان من المواطنين لما لها من مردود إيجابي من خال التيسير عليهم في تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيراً للوقت والجهد .

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية.

كما يأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية واعتماد الإجراءات التي من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية في سهولة ويسر.