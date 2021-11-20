لأول مرة في نقابة الصحفيين.. دورة متخصصة في الواقع المعزز والعالم الافتراضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

أعلنت لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين، تنظيم أول ورشة متخصصة في تقنيات الواقع المعزز -Angmanted Reality- في الإعلام الإلكتروني.

ينظم التدريب لجنة تطوير المهنة والتدريب برئاسة الكاتب الصحفي حماد الرمحي، السكرتير العام المساعد، رئيس لجنة تطوير المهنة والتدريب.

ومن جانبه قال حماد الرمحي، إن الدورة تعد الأولى من نوعها في تاريخ نقابة الصحفيين وتدور حول تعليم الصحفيين مهارات وتقنيات الواقع المعزز Angmanted Reality وهي تقنيات عالمية تسيطر على معظم وسائل الإعلام العالمية، ولم تطبقها إلا دولة الإمارات العربية المتحدة في الشرق الأوسط.

وأضاف أن الدورة تشتمل على مجموعة من المحاور المهمة من بينها:

1- التعرف على التقنيات الحديثة للواقع المعزز.

2- كيفية استخدام هذه التقنية في مجال الإعلام الذكي.

3- التعرف على تجارب وسائل الإعلام الأمريكية والخليجية في ربط الإعلام المقروء بتقنية الواقع المعزز.

4- التدريب على صناعة نماذج الواقع المعزز وربط الصورة بالفيديوهات أو الصوت أو المجسمات بنظام -3D- والتعرف على استخدام هذه التقنية في مجال الإعلانات والتعلم الذكي وفتح آفاق عمل جديدة للصحفيين.​