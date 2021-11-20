وزير الري: ماشية إثيوبيا تستهلك ما يعادل حصة مصر والسودان من المياه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

اجتمع الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، اليوم السبت، ماثيو باركس، خبير المياه بالحكومة الأمريكية، ونيكول شامبين، نائب السفير الأمريكي بالقاهرة، وممثلي السفارة الأمريكية.

وعقد وزير الري مقارنة بين المياه الخضراء في مصر وإثيوبيا، موضحا أن 94% من أراضي إثيوبيا خضراء في حين أن نسبة الأراضي الخضراء في مصر لا تتعدى 5% وأن إثيوبيا تمتلك أكثر من 100 مليون رأس من الماشية تستهلك 84 مليار متر مكعب سنويا من المياه؛ وهو ما يساوي حصة مصر والسودان مجتمعتَين.

وتابع أن حصة إثيوبيا من المياه الزرقاء (المياه الجارية بالنهر) تصل إلى نحو 150 مليار متر مكعب سنويًّا؛ منها 55 مليارًا في بحيرة تانا و10 مليارات في سد تكيزي و3 مليارات في سد تانا، و5 مليارات في سدود فنشا وشارشارا ومجموعة من السدود الصغيرة بخلاف 74 مليارًا في سد النهضة.

وتبلغ متوسطات كمية الأمطار التي تتساقط على إثيوبيا نحو 900 مليار متر مكعب سنويًّا، ويصل نصيب الفرد من المياه في إثيوبيا إلى 7500 متر مكعب سنويا ولا تعتمد إثيوبيا على أي موارد مائية من خارج حدودها، في حين تعتمد مصر بنسبة 97% على المياه المشتركة من نهر واحد فقط هو نهر النيل، ولا يتعدى نصيب الفرد من المياه في مصر 560 مترا مكعبا سنويًّا.

وفي الوقت ذاته تتمتع دول منابع النيل بوفرة مائية كبيرة حيث تصل كمية الأمطار المتساقطة على منابع النيل إلى (1600 - 2000) مليار متر مكعب سنويا من المياه، في الوقت الذي لا تتجاوز فيه كمية الأمطار المتساقطة على مصر 1.30 مليار متر مكعب سنويا، كما تمتلك بعض هذه الدول أنهارا أخرى غير نهر النيل، فعلى سيبل المثال يوجد بدولة إثيوبيا 12 نهرًا، كما تمتلك دول الحوض عشرات الملايين من الأفدنة التي تروى مطريا.