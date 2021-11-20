سولاف درويش: المبادرات الرئاسية حفظت للمرأة حقوقها ومنحتها ما تستحقه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أشادت الدكتورة سولاف درويش؛ وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب؛ بجهود الرئيس السيسي التي تتجلى في جميع مظاهر الحياة في مصر؛ وبخاصة في ما يتعلق بالمرأة التي تعيش عصرها الذهبي.

وأشارت درويش، خلال بيان لها اليوم السبت، إلى القوانين التي شرعت من أجل الحفاظ عليها ومنحها حياة آمنة، علاوة على اعتلائها العديد من المناصب لأول مرة في عهد السيسي، مشيرةً إلى الاهتمام بصحتها في العديد من المبادرات؛ كالكشف المبكر عن أورام الثدي، وإتاحة أماكن للفحص بجميع أنحاء البلاد.

ولفتت درويش إلى مبادرة حياة كريمة التي دعا إليها الرئيس السيسي بداية عام 2019، وما تركته هذه المبادرة على أرض الواقع من تغيير جذري بعدما خصصت الحكومة 103 مليارات جنيه للمستحقين من غير القادرين، علاوة على الخدمات الصحية والتعليمية والأنشطة الرياضية والثقافية وكذا المرافق وتطوير القرى الأكثر احتياجًا.

وسلطت وكيل "قوى عاملة النواب" الضوء على مبادرة نور حياة الجاري تنفيذها والتي تسعى لمكافحة ضعف وفقدان الإبصار، وذلك من خلال التشخيص والكشف المبكر عن المسببات، وكذا ورفع الوعي لدى المواطن.

وأوضحت درويش ما يترتب على هذه المبادرة من جعل مصر خالية من الإعاقة البصرية التي يمكن تجنبها بمثل هذه المبادرة، وذلك من خلال ما تسعى إليه بإجراء الكشف الطبي على ٥ ملايين طالب بالمرحلة الابتدائية، علاوة على مليوني مواطن من الحالات الأولى بالرعاية، وكذا توفير مليون نظارة طبية، وإجراء ٢٥٠ ألف عملية جراحية في كل محافظات الجمهورية.

وأشارت سولاف إلى مبادرة 100 مليون صحة وما تخلفه وراءها من مواطنين أصحاء، وهو ما يعود على المجتمع بالنفع؛ على حد وصفها؛ مضيفةً: "المبادرة تفحص 50 مليون مصري للكشف المبكر عن أمراض فيروس سي والأمراض غير السارية فجميع قطاعات الدولة كالصحة والسكان تسعى لتقديم الدعم الكامل للمبادرة".

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