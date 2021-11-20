شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تطعيم الجرعة الثانية لعمال حفر الخط الثالث لمترو الأنفاق.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمود محمد حسن مدير الإدارة الطبية بالمرحلة الثالثة لمشروع حفر الخط الثالث لمترو الأنفاق، إنه يتلقى اليوم 250 عاملا التطعيمات ضد فيرس كرونا، لتبدأ بعدها تطعيمات الجرعة الثانية لـ1850 عاملا.

وأكد مدير الادارة الطبية بمشروع حفر الخط الثالث لمترو الأنفاق، أنه يراعى الوصول لتعطيم جميع العاملين خلال الفترة القليلة المقبلة حسب توجيهات الدولة المصرية بعدم السماح لأي موظف أو عامل بممارسة عمله إلا بعد تلقيه اللقاح.

وأشار حسن، إلى أنه ستبدأ المرحلة المقبلة من التطعيمات بتلقي "كانبين" جدد من عمال حفر الخط الثالث لمترو الأنفاق لقاح كرونا وذلك بعد إنهاء 1850 عاملا تطعيمات المرحلة الثانية من تلقي اللقاح.

وأكد حسن، أنه تم وضع خطة متكاملة لإنهاء التطعيمات بين صفوف العاملين البالغين 4 آلاف عامل وأسرهم حسب أجندة عمل الشركة الفرنسية بمشروع حفر المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الأنفاق.

وأشار مدير الادارة الطبية بمشروع حفر الخط الثالث لمترو الأنفاق، إلى أن هناك تنسيقا دائما بين وزارة الصحة والإدارة الطبية لإزالة كافة المعوقات والتسهيل للحصول على اللقاح لعمال حفر الخط الثالث لمترو الأنفاق.

وتابع حسن، أن الإدارة الطبية تقوم بتوعية العاملين بفيرس كرونا وكيفية التعامل معه، وأهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية، بمشروع حفر الخط الثالث، لافتا إلى أنه في حالة الإبلاغ عن أي حالة مصابة بكرونا يتم رفع حالة الطوارئ في الموقع بالكامل، وتقوم الادارة الطبية بالشركة الفرنسية بمراجعة الحالة الصحية لكافة العاملين عن طريق المسح الطبي الفوري للتأكد من سلامة أفراد الموقع.

وأكد مدير الادارة الطبية بمشروع حفر الخط الثالث، أن الشركة قامت بمضاعفة أيام تلقي اللقاح إلى ثلاثة أيام، رغبة منها في تنفيذ قرارات الدولة الخاصة بحماية جميع العاملين بها، مشيرا إلى أن الدولة لا تدخر جهدا في التنسيق الدائم لتطعيم جميع العاملين في أعمال حفر الخط مترو الخط الثالث وذلك بتوفير اللقاح.