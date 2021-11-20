شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: اليوم آخر موعد لتوظيف متطوعات بمكافأة شهرية من الرائدات المجتمعيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التضامن الاجتماعى ، أن اليوم هو آخر موعد للتقدم لتوظيف متطوعات بمكافأة شهرية من الرائدات المجتمعيات، لافتة إلى أن من ضمن الشروط أن يكون عمر المتقدمة بين 21 - 35 سنة وحاصلة على مؤهل عالى أو متوسط حد أدنى والرغبة فى العمل العام ومساعدة الأسر لتحقيق الحياة الكريمة.

كما أوضحت وزارة التضامن، أن من بين الشروط، التمتع بشخصية قيادية والقدرة على الإقناع، وبالحفاظ على السرية تُحسِن استثمار الخدمات والإمكانات المتوافرة فى البيئة المحيطة (يفضل امتلاك خبرات سابقة فى التوعية المجتمعية ولديها مهارة التعامل مع التكنولوجيا "هاتف ذكى - تابلت".

وتتضمن آلية التقدم والمستندات المطلوبة التقديم مـن خـلال الموقع الإلكترونى للوزارة أو إرسال رسالة نصية قصيرة (SMS) بكلمـة توظيـف على رقـم 1442 وإرفـاق صـورة مـن الـرقـم القومي، شهادة المؤهـل وشهادة لائقـة طبية لممارسة العمـل.