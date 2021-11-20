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وزير الخارجية يتوجه إلى البحرين للمشاركة فى "حوار المنامة"

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القاهرة - سامية سيد - توجّه وزير الخارجية سامح شكري، اليوم السبت، إلى العاصمة البحرينية للمشاركة في أعمال الدورة الـ 17 لقمة الأمن الإقليمي "حوار المنامة"، والذي تُنظمه وزارة الخارجية البحرينية بالتعاون مع المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، بمشاركة عدد كبير من وزراء الخارجية وقيادات المنظمات الإقليمية والدولية.

 

وصرح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري سوف يشارك كمتحدث رئيسي في جلسة "تعددية الأطراف والأمن الإقليمي في إطار متحول" حيث سيلقى كلمة تتناول الأطر متعددة الأطراف وتطورها وما قامت به من دور في التعاطي مع التحديات التي شهدتها البيئة الإقليمية والدولية خلال العقود الماضية، وأهمية تطوير وتحديث أطر العمل الدولي والإقليمي متعددة الأطراف لمواكبة طبيعة وحجم التحديات الآنية والمستقبلية.

 

وسيلتقي وزير الخارجية، على هامش المشاركة، بعدد من الوزراء وكبار المسئولين بهدف مواصلة التباحث حول القضايا الإقليمية الأكثر إلحاحاً وتبادل وجهات النظر إزاء التحديات المختلفة التي تواجه المنطقة وسبل تطوير آليات الاستجابة لتلك التحديات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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