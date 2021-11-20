شكرا لقرائتكم خبر عن 5 ديسمبر.. بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات "سكن مصر" بالتجمع الثالث والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 1، يوم الأحد 5/12/2021، ووحدات العمارة رقم 2، يوم الإثنين 6/12/2021، ووحدات العمارة رقم 3، يوم الثلاثاء 7/12/2021، ووحدات العمارة رقم 4، يوم الأربعاء 8/12/2021، ووحدات العمارة رقم 5، يوم الخميس 9/12/2021، ووحدات العمارة رقم 6، يوم الأحد 12/12/2021، ووحدات العمارة رقم 7، يوم الإثنين 13/12/2021، ووحدات العمارة رقم 8، يوم الثلاثاء 14/12/2021، ووحدات العمارة رقم 9، يوم الأربعاء 15/12/2021، ووحدات العمارة رقم 10، يوم الخميس 16/12/2021، ووحدات العمارة رقم 11، يوم الأحد 19/12/2021، ووحدات العمارة رقم 12، يوم الإثنين 20/12/2021، ووحدات العمارة رقم 13، يوم الثلاثاء 21/12/2021، ووحدات العمارة رقم 14، يوم الأربعاء 22/12/2021، ووحدات العمارة رقم 15، يوم الخميس 23/12/2021.
وأضاف رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 16، يوم الأحد 26/12/2021، ووحدات العمارة رقم 17، يوم الإثنين 27/12/2021، ووحدات العمارة رقم 18، يوم الثلاثاء 28/12/2021، ووحدات العمارة رقم 19، يوم الأربعاء 29/12/2021، ووحدات العمارة رقم 20، يوم الخميس 30/12/2021، ووحدات العمارة رقم 21، يوم الأحد 2/1/2022، ووحدات العمارة رقم 22، يوم الإثنين 3/1/2022، ووحدات العمارة رقم 23، يوم الثلاثاء 4/1/2022، ووحدات العمارة رقم 24، يوم الأربعاء 5/1/2022، ووحدات العمارة رقم 25، يوم الخميس 6/1/2022، ووحدات العمارة رقم 26، يوم الأحد 9/1/2022، ووحدات العمارة رقم 27، يوم الإثنين 10/1/2022.