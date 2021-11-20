وزير الأوقاف يشارك في مؤتمر "روسيا والعالم الإسلامي" بالسعودية.. الثلاثاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:



يشارك الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، في مؤتمر "روسيا - العالم الإسلامي، الحوار وآفاق التعاون" المقام بجدة، الثلاثاء، بدعوة مشتركة من فيصل بن فرحان آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية والرئيس مينيخانوف رستم رئيس جمهورية تتارستان، وبحضور دولي كبير.

كان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، تسلم دعوة من الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لحضور مؤتمر "الوحدة الإسلامية.. المفهوم.. الفرص.. التحديات" الذى من المقرر أن يعقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي في الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر المقبل.

وذكر بيان لوزارة الأوقاف اليوم، أن دعوة الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لحضور مؤتمر "الوحدة الإسلامية .. المفهوم ..الفرص.. التحديات"، سلمها لوزير الأوقاف، بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية اليوم، الدكتور محمد البشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة.

وخلال اللقاء، أهدى وزير الأوقاف الدكتور محمد البشارى أحدث مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ووزارة الأوقاف التي تسعى إلى نشر صحيح الدين ومواجهة الفكر المتطرف وهي المجموعة الثانية من سلسلة (رؤية) وكتاب : "الأمن المجتمعي" الذي يبين أن نعمة الأمن من أعظم نعم الله (عز وجل) على خلقه، وأن جزاء حراس الوطن الساهرين على أمنه وأمانه جزاء عظيم.

من جانبه، أشاد الدكتور محمد البشاري بجهود وإصدارات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية وبخاصة في مواجهة الفكر المتطرف .​