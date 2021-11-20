الري: عجز المياه في مصر وصل 54 مليار متر مكعب وهذه خطتنا لحل الأزمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

التقى الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، اليوم السبت، ماثيو باركس، خبير المياه بالحكومة الأمريكية، ونيكول شامبين، نائب السفير الأمريكي بالقاهرة، وممثلي السفارة الأمريكية.

عجز المياه في مصر

واستعرض الدكتور عبد العاطي، خلال اللقاء، الموقف المائي في مصر والتحديات التي تواجه قطاع المياه، وعلى رأسها محدودية الموارد المائية، والزيادة السكانية، والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية؛ حيث تصل احتياجات مصر المائية إلى نحو 114 مليار متر مكعب سنويا بعجز نحو 54 مليار متر مكعب سنويّا.

حلول مصر لمواجهة عجز المياه

وتابع أنه يتم سد تلك الفجوة من خلال إعادة استخدام المياه، واستيراد مصر محاصيل زراعية بما يعادل نحو 34 مليار متر مكعب سنويّا، مشيرا إلى قيام الوزارة بتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التي تهدف إلى زيادة قدرة المنظومة المائية على التعامل مع مثل هذه التحديات بدرجة عالية من المرونة والكفاءة، وتحقيق العديد من الأهداف مثل ترشيد استخدام المياه، وتعظيم العائد من وحدة المياه، وتحسين إدارة المنظومة المائية، والتأقلم مع التغيرات المناخية؛ مثل مشروعات تأهيل الترع والمساقي والتحول للري الحديث وإنشاء محطات معالجة ثلاثية للمياه بطاقة تصل إلى 15 مليون متر مكعب يوميا، وإنشاء ما يقرب من 1500 منشأ للحماية من أخطار السيول، وتنفيذ أعمال حماية للشواطئ بأطوال تصل إلى 120 كم، والعمل في حماية أطوال أخرى تصل إلى 110 كم.​