الطقس الآن.. الأرصاد تعلن ذروة موجة عدم الاستقرار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

ذروة الطقس السيئ

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان، قبل قليل، أن ذروة حالة عدم الاستقرار تكون اليوم.

الطقس.. سحب رعدية على السواحل الشمالية تتقدم إلى الوجه البحري

أمطار غزيرة

وأضافت الأرصاد: من المتوقع استمرار سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري يصاحبها سقوط حبات البرد على بعض المناطق، تخف حدة الأمطار كلما تقدمنا للداخل.

أمطار رعدية مصحوبة بحبات البرد.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب الطقس

نشاط رياح

كما تنشط الرياح المصاحبة للسحب على مناطق متفرقة وتنشط الرياح على مسطح البحر المتوسط يعمل على اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك.

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