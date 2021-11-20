أمطار رعدية.. رفع حالة الطوارئ القصوى في 12 حيا بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

وجهت جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اليوم السبت، رؤساء أحياء المنطقة برفع حالة الطوارئ والجاهزية القصوى بجميع أحياء المنطقة الجنوبية، واتخاذ كل التدابير والإجراءات اللازمة لمجابهة مخاطر وأضرار سقوط الأمطار والتقلبات الجوية المتوقعة التي تتنبأ بها هيئة الأرصاد الجوية.

يأتي ذلك نظرًا للتحذيرات التي أعلنتها هيئة الأرصاد الجوية وتوقع سقوط أمطار وسيول خلال الأيام الثلاثة المقبلة، وفي ضوء حالة عدم الاستقرار الجوية التي تمر بها البلاد، وما يترتب على ذلك من تداعيات.

نظافة الشوارع

ووجهت عبدالمنعم بسرعة الوجود الميداني لرؤساء الأحياء والتنفيذيين والجهات المعنية ومسؤولي المربعات ومسؤولي شركتَي المياه والصرف الصحي وهيئة النظافة بالشوارع؛ لمتابعة إجراءات تمركز الشفاطات وسيارات رفع مياه الأمطار والطلمبات بمطالع ومنازل الكباري والأنفاق والمحاور المرورية

شكاوى الأمطار

ووجهت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بضرورة الوجود بالشوارع والميادين لمتابعة كل ما يستجد والتعامل الفوري مع أي شكاوى ترد إلى المنطقة الجنوبية أو أحيائها عن سوء الطقس أولًا بأول.

حالة الطوارئ

وشددت عبدالمنعم على استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بجميع الأحياء الجنوبية؛ حيث إنه من المتوقع أن تستمر حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية والتقلبات هذا الأسبوع بناءً على التحذيرات المعلن عنها.

شفط مياه الأمطار

كما شددت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على متابعة تمركز سيارات شفط المياه في الأماكن التي تتعرض إلى التراكمات؛ لسرعة سحب المياه للحد من الآثار التي تنجم عن الأمطار وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع .

مخرات السيول

ووجهت بضرورة التأكد من تطهير مخرات ومجرى السيول ومتابعتها أولًا بأول؛ لتسهيل عملية احتواء المياه المتراكمة، ومراجعة تطهير بالوعات صرف مياه الأمطار وبالوعات الصرف الصحي وتهيئتها، والعمل على جاهزيتها وتطهيرها أولًا بأول، ليل نهار، وأيضاً جاهزية المعدات الخاصة بالأمطار والأطقم العاملة عليها،مع مراجعة الصلاحية الفنية للمعدات والعربات والطلمبات المخصصة لسحب تراكمات مياه الأمطار والعمل على جاهزيتها، إلى جانب القيام بأعمال مراجعة الإنارة وأعمدة الكهرباء على الطرق الرئيسية والفرعية بنطاق الأحياء.

نصائح التعامل مع الأمطار

وحذرت نائب المحافظ مواطني المنطقة الجنوبية بتوخي الحيطة والحذر عند النزول من منازلهم؛ حرصاً على سلامتهم، وارتداء الملابس الثقيلة، مؤكدة على ضرورة الابتعاد عن أية أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالي ومساعدة سيارات شفط مياه الأمطار في حالة هطول الأمطار من التحرك بسهولة ويسر وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان؛ لضمان سلامتهم وأمنهم وضرورة توخي الحيطة والحذر في كل الأحوال.

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