بمشاركة مطارنة وأساقفة.. قداس ذكرى الأربعين للأنبا كاراس أسقف المحلة الراحل - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

نظَّمت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم السبت، قداس الذكرى الأربعين للأنبا كاراس أسقف المحلة الراحل، الذي توفي متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا في 13 أكتوبر الماضي، وذلك بكاتدرائية السيدة العذراء مريم بالمحلة الكبرى.

وشارك في صلوات القداس الإلهي لذكرى الأربعين، كل من: الأنبا بولا مطران طنطا، والأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة وتوابعها، والأنبا بيمن أسقف قوص ونقادة، والأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية وتوابعها، والنائب البابوي لإيبارشية المحلة الكبرى.

وتم خلال القداس وضع صورة كبيرة أمام الهيكل لنيافة الأنبا كاراس الراحل، بينما ألقى الأنبا مرقس أسقف شبرا الخيمة، عظة تحدث فيها عن الأنبا كاراس، قائلاً: "إن الله نظر للوزنة التي لدى الأنبا كاراس وهي الرهبنة، فحينما وجده أمينًا عليها، أعطاه وزنة أكبر منها؛ وهي الرعاية الأسقفية، وكان أمينًا أيضًا فيها.. الله يجعلنا نكمل أيام حياتنا كما أكملها الأنبا كاراس ببر ونقاوة وخدمة، ونطلب من الله أن يعيننا كما أعانه، كذلك نطلب من الأنبا كاراس أن يصلي أمام الله عنا".

وقال الأنبا صليب إنه من المقرر أن يُقام غدًا الأحد 21 نوفمبر، قداس ذكرى الأربعين للراحل الأنبا كاراس بجميع كنائس إيبارشية المحلة الكبرى وتوابعها، لافتًا إلى أنه من المقرر أيضًا أن يُقام قداس الأربعين للأنبا كاراس يوم الثلاثاء 23 نوفمبر بمدينة نقادة (قنا)، والتي خدم فيها كوكيل للمطرانية لسنوات طويلة.

ويُقام مساء اليوم السبت، حفل تأبين من الساعة السابعة مساءً بكاتدرائية السيدة العذراء بالمحلة الكبرى، مع مراعاة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية.

وأعلنت الكنيسة في 13 أكتوبر الماضي، وفاة نيافة الأنبا كاراس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى بعد صراع قصير مع المرض عن عمر يناهز 63 عامًا، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، وذلك بعد خدمة رعوية لإيبارشية المحلة امتدت 8 سنوات.​