الداخلية: ضبط 201 قطعة أثرية بحوزة شخص في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على أحد الأشخاص، حال قيامه بالترويج لعدد 201 قطعة يشتبه في أثريتها بمحافظة الشرقية.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة للبحث الجنائي بقطاع السياحة والآثار بإشراف قطاع الأمن العام، أفادت بقيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بمدينة العبور بمحافظة القليوبية)، بالتردد على دائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية، وحيازته قطع أثرية بقصد التربح من وراء بيعها لأحد عملائه.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال تواجده بدائرة مركز شرطة بلبيس، وبحوزته جوال بداخله (تمثال مصنوع من البازلت بطول 60 سم على هيئة سيدة- 200 قطعة عملات معدنية).

بمعاينتها بمعرفة الجهات المختصة أفادت بأثريتها، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.