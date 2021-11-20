القبض على خادمة وحارس عقار لسرقتهما مشغولات ذهبية من شقة قصر النيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على شخصين، لقيامهما بسرقة مشغولات ذهبية من مسكن أحد الأشخاص في القاهرة.

كان قسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة، تلقى بلاغاً من أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" ومقيم بدائرة القسم، بسابقة سفره خارج البلاد منذ أسبوعين وعقب عودته لمسكنه اكتشف سرقـة مجموعة من المشغولات الذهبيــة من داخل مسكنه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعـة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (حارس العقار محل البلاغ، خادمة بإحدى الشقق بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهما، وبمواجهتهما أقر الأول بأنه قام بالاستيلاء على مفتاح الشقة من نجل المُبلغ وعقب ذلك تمكن من دخول الشقة وسرقة المشغولات الذهبية وتسليمها للثانية بقصد التصرف فيها بالبيع وأضاف بتخلصه من مفتاح الشقة بإلقائه بمياه نهر النيل.

وبمواجهة الثانية بما جاء بأقوال الأول أيدتها، وتم بإرشادها ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، باستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات.. وإتهمهما بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.