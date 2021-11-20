ضبط سائق لقيامه بسرقة مبلغ مالي من داخل حقيبة إحدى السيدات بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، سائق لقيامه بسرقة مبلغ مالي من داخل حقيبة إحدى السيدات في القاهرة.

كان قسم شرطة الوايلي بمديرية أمن القاهرة، تلقى بلاغًا من (إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم)، بأنها عقب قيامها بسحب مبلغ مالي من أحد البنوك بدائرة قسم شرطة عابدين، استقلت سيارة أجـرة "تاكسي" لتوصيلها لمنطقـة سـكنها، وقد شاهد السائق المبلغ المالي داخل الحقيبة، وحـال نزولهـا فوجئت بقيام قائد السيارة بخطف المبلغ المالي من داخل الحقيبة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكـن تـحـديـد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وتبين أنها (مستأجرة) وقائدها (له معلومات جنائية).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال استقلاله السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن جزء من المبلغ المالي وأضـاف بإنفاقـه باقي المبلغ على متطلباته الشخصية.

باستدعاء المجني عليها تعرفت على المتهم وإتهمته بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.