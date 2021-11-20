ضبط عامل بتهمة سرقة خزينة داخل أحد المحال في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من القبض على عامل لقيامه بسرقة مبلغ مالي من خزينة حديدية من داخل أحد المحال بالقاهرة.

كان قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة، تلقى بلاغًا من (صاحب مقلة ومحمصات، كائنة بدائرة القسم)، باكتشافه كسر الخزينة الخاصة بالمحل ملكه وسرقة مبلغ مالي من داخلها، ولم يتهم أو يشتبه في أحد.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال تفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة وفحص العاملين الحاليين والسابقين بالمحل أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها (عامل بالمقلة محل البلاغ، مقيم بدائرة القسم، له معلومات جنائية).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأنه استغل طبيعة عمله بالمقلة محل البلاغ، وحيازته لنسخة من المفتاح الخاص بها، وعقب انصراف العاملين بها تمكن من الدخول وقام بكسر الخزينة الحديدية الخاصة بالمحل باستخدام أجنة وعتلة حديدية، كانت بحوزته، والاستيلاء على المبلغ المالي من داخلها.

تم بإرشاده ضبط المبلغ المالي المستولى عليه بمسكنه، وكذا الأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

باستدعاء المجنى عليه اتهمه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.