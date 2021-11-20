شكرا لقرائتكم خبر عن الركن الأخضر.. تعرف على مشروع البيئة لزيادة الوعى بالتغيرات المناخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت التربية والثقافة البيئية أحد المتطلبات الملحة لزيادة الوعي البيئي لدي المواطنين في مصر، وبخاصة الأطفال والطلائع، ولا سيما وأن رئيس الجمهورية أكد على أهمية الوعى فى الحفاظ على الوطن، ويعتبر مشروع الركن الأخضر من أحد البرامج المخصصة فى وزارة البيئة لزيادة الوعي البيئي لدى الأطفال، من خلال المكتبات.

وساهمت وزارة البيئة وجهاز شئون البيئة مساهمة فعالة مع إحدى مؤسسات المجتمع المدنى في إنشاء الركن الأخضر بها.

ومن هذا المنطلق لأهمية مكتبات الركن الأخضر، تبنت وزارة البيئة مشروع الركن الأخضر، وتولت مهمة نشر الركن الأخضر في جميع محافظات الجمهورية، وتم إنشاء وتجهيز 30 موقعا للركن الأخضر بجميع المحافظات.

وفي إطار اهتمام الوزارة بالتوعية بقضية تغير المناخ وما يتبعه من تأثيرات سلبية علي البيئة والمجتمع وانطلاقا من اهتمام إدارة الإعلام والتوعية البيئية بالوزارة بتوعية الطفل المصري بما يدور حوله من متغيرات بيئية وأسباب هذه المتغيرات وما يتبعها من تأثيرات مباشرة علي كل ما يحيط بالبيئة وما هو الدور الذي يشارك به الطفل في هذا الصدد، تم طبع كتيب تلوين للأطفال بعنوان "كوكبنا ومستقبل أطفالنا" بالتعاون مع كلية النصر للبنات التابعة للمعاهد القومية بالإسكندرية وبرنامج العلم حول العالم فى مصر للتوعية بموضوعات تغير المناخ والاحتباس الحراري.

يهدف هذا الكتيب إلي توعية الأطفال وأسرهم بطريقة بسيطة وسهلة ومحببة إليهم لتوضيح قضية تغير المناخ وأسبابها وتأثير أنشطة الإنسان علي زيادة انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون والدور الذي يقوم به الطفل والأسرة في الحد من هذه الانبعاثات، كما أكد الكتيب علي نشر ثقافة ترشيد الاستهلاك للطفل باعتبارها أحد الحلول للتكيف مع مشكلة الحد من انبعاثات الكربون.