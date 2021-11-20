شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على محور عدلى منصور لربط شرق وغرب النيل بالصعيد × 7 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت الدولة من أعمال تنفيذ محور عدلى منصور لربط شرق وغرب النيل بالصعيد ضمن خطة الدولة لتحقيق التنمية فى الصعيد، ويقدم ”الخليج 365” فى 7 معلومات كل ما تريد معرفته عن هذا المحور خلال التقرير التالى:

1ـ أشرفت على تنفيذه الهيئة الهندسية للقوات المسحلة لصالح هيئة الطرق والكبارى التابعة لوزارة النقل.

2ـ أعمال تنفيذه بدأت بداية 2017 واستغرقت نحو عامين.

3ـ يبلغ طول المحور الجديد 4.5 كم.

4ـ ـ المحور يربط طريق الكريمات الصحراوى الشرقى بطريق القاهرة ـ أسوان الزراعي الغربى وطريق بنى سويف ـ الفيوم.

5ـ ـ المحور سيساهم في تخفيف الضغط على كوبري بني سويف الحالي على النيل، وسيسهل حركة مرور الشاحنات بين ضفتى نهر النيل بمدينة بنى سوي.

6ـ المحور سيكون بمثابة محور تنمية سيربط شرق وغرب مدينة بنى سويف.

7ـ تكلفة المشروع وصلت إلى 1.2 مليار جنيه، وانتهى تنفيذه تماما وأصبح جاهزا للافتتاح.