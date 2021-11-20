شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات عقد انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات × 9 معلومات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - انطلقت أعمال انتخابات الاتحادات الطلابية على مستوى الجامعات الخميس الماضى 18 نوفمبر، وفيما يلى يستعرض ”الخليج 365” كيفية إجراء الانتخابات الطلابية، بالخطوات:
1 - سحب وتقديم الاستمارات.
2 - إعلان الكشوف المبدئية.
3 -تلقي الطعون
4 -إعلان الكشوف النهائية.
5 -بدء الدعاية الانتخابية.
6 -بدء انتخابات الجولة الأولى ومن ثم الإعادة في اليوم التالي.
7 - انتخاب الأمناء ومساعديهم على مستوى الكليات.
8 - يتم انتخاب رئيس الاتحاد ونائب رئيس الاتحاد علي مستوى الكليات.
9 -انتهاء انتخابات الاتحادات الطلابية بانتخاب الأمناء ومساعديهم ورئيس ونائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة.