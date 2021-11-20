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خطوات عقد انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات × 9 معلومات

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القاهرة - سامية سيد - انطلقت أعمال انتخابات الاتحادات الطلابية على مستوى الجامعات الخميس الماضى 18 نوفمبر، وفيما يلى يستعرض ”الخليج 365” كيفية إجراء الانتخابات الطلابية، بالخطوات:

 

 1 - سحب وتقديم الاستمارات.

2 - إعلان الكشوف المبدئية.

  3 -تلقي الطعون

 4 -إعلان الكشوف النهائية.

 5 -بدء الدعاية الانتخابية.

6 -بدء  انتخابات الجولة الأولى ومن ثم الإعادة في اليوم التالي.

7 - انتخاب الأمناء ومساعديهم على مستوى الكليات.

8 -  يتم انتخاب رئيس الاتحاد ونائب رئيس الاتحاد علي مستوى الكليات.

9 -انتهاء انتخابات الاتحادات الطلابية بانتخاب الأمناء ومساعديهم ورئيس ونائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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