شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص: حياة كريمة دُرّة مبادرات الرئيس السيسى وتدمج الريف في التنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس تحرير الخليج 365، إن استراتيجية المبادرات كانت خطوة في غاية الأهمية منذ تولى الرئيس السيسى الحكم، حيث كانت التساؤلات دائما"من أين نبدأ؟"، وذلك لوجود مشكلات في الطرق والبنية الأساسية والكهرباء، بالإضافة إلى أن الريف كان مهملا تماما.

ولفت الكاتب الصحفى أكرم القصاص، خلال مداخلة هاتفية بفضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن فكرة المبادرات بدأت بمبادرة فيروس "سي" الذي تم القضاء عليه في فترة وجيزة، وكذلك مبادرة 100 مليون صحة، ثم مبادرات مختلفة من نقل العشوائيات وصندوق تحيا مصر، مؤكدا أن سياسة المبادرات أثبتت قدرتها أنها تعبر على كثير من المعضلات والحواجز والبيروقراطية، وجاءت حياة كريمة درة هذه المبادرات، وتدمج الريف في الدخول في عملية التنمية، حيث أكثر من نصف سكان مصر يعيشون في هذه القرى وتوابعها.

وأوضح رئيس تحرير الخليج 365، أنه في فترة قصيرة يكون لدى الريف شبكة طرق، لأنه جزء مهم لأى استثمار وتنمية، وكذلك الطاقة والكهرباء والوحدات الصحية، مما يخلق فرص عمل.

وأكد الكاتب الصحفى أكرم القصاص، أن أي أحد يتابع مسيرة الدول يكتشف أن مصر سبقت بشكل كبير في التنمية، فكانت مصر تشتكى أننا نعيش في 7 % من مساحة الدولة وحاليا وصلت إلى 14 %، وكل ذلك ليس ادعاءات بشهادات دولية، ولكن المهم أن يقارن المواطن ويشاهد الدول المتشابهة، وخاصة أن ما يتحقق يعود للمواطن بشكل مباشر.