شكرا لقرائتكم خبر عن مواطنون بإحدى قرى الدقهلية يحتفلون بعيد ميلاد الرئيس السيسي بتورتة تحمل صورته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل عدد من مواطني قرية منية سندوب التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، بعيد ميلاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال تزيين تورتة بصورة الرئيس وعلم مصر.

وحرص بعض الأهالي على الاحتفال بعيد ميلاد الرئيس داخل منزل أحدهم، وقال أشرف بدران: أحرص كل عام على الاحتفال مع أبناء قريتي بعيد ميلاد الرئيس وأى مناسبة لنرسل رسالة لأعداء الوطن أن المصريين يقفون وراء رئيسهم من أجل وطنهم.

وأضاف أنهم قاموا بإحضار تورتة ووضعوا عليها صورة الرئيس السيسي وبجواره علم مصر ليحتفلوا بعيد ميلاده في جو بسيط لتكون رسالة للجميع بأن هناك محبين بسطاء للرئيس لا يبتغون من وراء حبه شيء سوى نهضة مصر وأمنها.

فيما أكد الشيخ عبد العزيز صادق أحد أهالي القرية ومستضيف هذا الاحتفال داخل منزله، أن هذا العام تزامنت المناسبة مع منع التجمعات بسبب جائحة كورونا، فقررنا أن نقيم عيد الميلاد بيننا مع مناشدة كل محب للرئيس والوطن أن يقيم احتفالية رمزية للرئيس بين أسرته ووضع صورته على فيس بوك ليرى العالم كم الحب الذي يحظى به الرئيس داخل قلوب المواطنين البسطاء.

وأشار إلى أن القرية كان لها دور كبير فى دعم الرئيس من خلال المشاركة فى المسيرات المؤيدة للجيش والشرطة مع أهالي القرية المحبين للوطن والمناهضة لجماعة الإخوان، مضيفا أن مشاركتهم في ثورة 30 يونيو كانت واضحة جدا، حيث سبق أن جرى تنظيم مسيرة ضخمة من القرية سيرا على الأقدام حتى ميدان الثورة أمام مبنى المحافظة لمسافة 5 كيلو متر حاملين أطول علم مصر والذي بلغ طوله 100 متر.

جدير بالذكر أن قرية منية سندوب هي مسقط رأس الراحلة الحاجة زينب الملاح السيدة الكفيفة التي سبق أن تبرعت بقرطها الذهبي لصندوق تحيا مصر واستقبلها الرئيس السيسي فى القصر الجمهوري وكرمها.



مواطنون بإحدى قرى الدقهلية يحتفلون بعيد ميلاد الرئيس (1)



مواطنون بإحدى قرى الدقهلية يحتفلون بعيد ميلاد الرئيس (2)



مواطنون بإحدى قرى الدقهلية يحتفلون بعيد ميلاد الرئيس (3)



مواطنون بإحدى قرى الدقهلية يحتفلون بعيد ميلاد الرئيس (4)



مواطنون بإحدى قرى الدقهلية يحتفلون بعيد ميلاد الرئيس (5)