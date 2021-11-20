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شروط ومواعيد التقدم للعمل بالحصة بمدارس محافظة الجيزة.. اعرف التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن حاجتها للعمل بنظام الحصة لسد العجز فى التخصصات بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية، نرصد فى التقرير التالى شروط التقدم.

 

- التقدم متاح على 7 تخصصات فقط.

- العمل سيكون بمدارس التعليم الأساسى" ابتدائي وإعدادى".

- التخصصات المطلوبة فى مدارس المرحلة الاعدادية، تشمل : اللغة العربية و اللغة الانجليزية والرياضيات والعلوم والدراسات الاجتماعية ورياض الأطفال ومعلم فصل.

 

شروط التقدم هى: 

- أن يكون حاصل على مؤهل تربوى مناسب أو مؤهل عالى مناسب ومؤهل تربوى .

- العمل فى المدارس بالإدارات التى بها عجز وبالتخصصات المطلوبة والمذكورة إعلاه 

- لا يحق للمتقدم المطالبة بالتعيين أو التعاقد مستقبلا على الموازنة العامة للدولة .

- يتم الاختيار والمفاضلة كالاتى: ممن له خبره سابقة فى أعمال التدريس ومن حملة المؤهلات العليا التربوية -الأعلى مؤهل - الأعلى تقديراً بالمؤهل الدراسى – أن يكون من سكان محافظة الجيزة فقط.

- يتم بحث الموقف الأمنى للمرشحين عن طريق المديرية .

- المقابل المادى للحصة (عشرون جنيها فقط لاغير ) وبما لا يتجاوز ال24 حصة أسبوعياً .

- إتاحة مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة الجيزة التقدم إلكترونياً اعتباراً من الاربعاء 17 نوفمبر 2021 وحتى الثلاثاء 23 نوفمبر الجارى.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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