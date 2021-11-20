شكرا لقرائتكم خبر عن شروط ومواعيد التقدم للعمل بالحصة بمدارس محافظة الجيزة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
- التقدم متاح على 7 تخصصات فقط.
- العمل سيكون بمدارس التعليم الأساسى" ابتدائي وإعدادى".
- التخصصات المطلوبة فى مدارس المرحلة الاعدادية، تشمل : اللغة العربية و اللغة الانجليزية والرياضيات والعلوم والدراسات الاجتماعية ورياض الأطفال ومعلم فصل.
شروط التقدم هى:
- أن يكون حاصل على مؤهل تربوى مناسب أو مؤهل عالى مناسب ومؤهل تربوى .
- العمل فى المدارس بالإدارات التى بها عجز وبالتخصصات المطلوبة والمذكورة إعلاه
- لا يحق للمتقدم المطالبة بالتعيين أو التعاقد مستقبلا على الموازنة العامة للدولة .
- يتم الاختيار والمفاضلة كالاتى: ممن له خبره سابقة فى أعمال التدريس ومن حملة المؤهلات العليا التربوية -الأعلى مؤهل - الأعلى تقديراً بالمؤهل الدراسى – أن يكون من سكان محافظة الجيزة فقط.
- يتم بحث الموقف الأمنى للمرشحين عن طريق المديرية .
- المقابل المادى للحصة (عشرون جنيها فقط لاغير ) وبما لا يتجاوز ال24 حصة أسبوعياً .
- إتاحة مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة الجيزة التقدم إلكترونياً اعتباراً من الاربعاء 17 نوفمبر 2021 وحتى الثلاثاء 23 نوفمبر الجارى.