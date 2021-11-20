شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للتدريب" تهنئ الرئيس السيسى بعيد ميلاده وتشكره على دعمه الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت الأكاديمية الوطنية للتدريب الرئيس عبد الفتاح السيسى بعيد ميلاده، مقدمة الشكر للرئيس لدعمه للشباب وانحيازه الصريح لهم.

وقالت الأكاديمية الوطنية للتدريب، إنه في عام 2014 قررت مصر استعادة ريادتها و الانطلاق نحو القمة مرة أخرى فتصدى الرئيس لمسئولية الحكم، و انحاز لأخلاق الفرسان مقرراً اتخاذ القرارت الصحيحة و المصيرية، مضيفة: "و أثناء هذه المسيرة نحو التنمية والتقدم والحياة الكريمة والتكافل والكرامة، انحاز الرئيس لصف الشباب انحيازًا صريحًا فرأينا رؤساء الهيئات و المحافظين و نواب المحافظين من ضمنهم و العديد من المناصب الأخرى رافعين لواء الكفاءة و الاستحقاق".