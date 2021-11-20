شكرا لقرائتكم خبر عن شروط الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات.. اعرفها بالتفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
ويشترط فى من يترشح لانتخابات اتحاد الطلاب بالجامعات:
1- أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية
2 - أن يكون محمود السيرة، وحسن السمعة
3- أن يكون مستجدا فى فرقته الدراسية بالنسبة لطلاب النظام الفعلى، ونظام العام الكامل سواء كان مسجلا بنظام الانتظام أو الانتساب الموجه
4 -أن يكون مستجدا ولم يرسب فى أكثر من مقررين من المقررات التى سجلها فى العام الماضى بالنسبة لطلاب نظام الساعات المعتمدة
5 - أن يكون له نشاط طلابى موثق فى الجامعة أو الكلية أو المعهد فى مجال اللحنة المرشح لها عدا طلاب السنة الدراسية الأولى
6- الا يكون قد سبق مجازاته تأديبيا بإحدى الجزاءات المنصوص عليها فى المواد من 5 إلى 13 من المادة 125 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات
7- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن تم رد الاعتبار له
8- ألا يكون منتميا إلى أى تنظيم أو كيان أو جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف القانون
9- أن يكون حاصلا على لقاح كورونا