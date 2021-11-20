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الأرصاد: تدفق الخلايا الرعدية على طول السواحل الشمالية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:
أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، استمرار تدفق الخلايا الرعدية الممطرة على طول السواحل الشمالية وخاصة السواحل الشمالية الغربية ومناطق من شمال الدلتا.

وتوقعت الأرصاد الجوية، أن تؤثر الخلاية الرعدية الممطرة أعلى السواحل الشرقية خلال الساعات القادمة، يصاحبها سقوط أمطار متوسطة لغزيرة مصحوبة بحبات البرد على بعض المناطق.

كما تتعرض الدلتا لأمطار متفاوتة الشدة مع الوقت تكون رعدية أحيانًا.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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