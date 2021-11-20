حدث ليلاً| طوارئ بالصحة لمواجهة التقلبات الجوية.. والأرصاد تكشف موعد ذروة الأمطار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبد المنعم:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

انخفاض حاد.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، خروج 719 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 290671 حتى اليوم.

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إلغاء الإجازات.. طوارئ بالصحة لمواجهة التقلبات الجوية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، رفع حالة الاستعداد في المستشفيات بجميع المحافظات للدرجة القصوى، وذلك بالتزامن مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض عدد من المحافظات إلى موجة من التقلبات الجوية، بداية من صباح الغد.

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وزير الأوقاف: من يقصر في واجبه الوظيفي يأكل سحتًا

أكد وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، أن من يقصر في عمله يأكل سحتًا، وأن التهرب من واجبات العمل الوظيفي اختلاس معنوي للمال، وعلى الجميع تحري الشفافية والنزاهة فيما يقومون به من أعمال.

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محافظ جنوب سيناء يطلق إشارة انطلاق مهرجان الإضاءة السنوية بسوهو سكوير بشرم الشيخ

أطلق خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إشارة البدء لانطلاق مهرجان الإضاءة السنوي بمنطقة سوهو سكوير بشرم الشيخ، بحضور سفراء الدومينيكان وناميبيا وكتاب وإعلاميين ورجال أعمال وآلاف السائحين من مختلف جنسيات العالم الذي استمتعوا بالإضاءات المبهرة والألعاب النارية والعروض الفنية.

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بسبب خلافاته مع زوجته.. عامل يشعل النيران في شقته ويحاول الانتحار بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات نشوب حريق بعدد 3 محلات بالشرقية.

تلقى مركز شرطة الحسينية بمديرية أمن الشرقية بلاغا يفيد بنشوب حريق بإحدى الشقق السكنية بدائرة المركز.

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الأرصاد تكشف موعد ذروة الأمطار الغزيرة

قال الدكتور محمد شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن الأمطار الغزيرة التي حذرت منها الهيئة، ستضرب الـ 7 محافظات، وهي "الغربية وكفر الشيخ والإسكندرية ومرسى مطروح والبحيرة والدقهلية والمنوفية"، مضيفًا: "سنشعر بالبرودة أيضا في الساعات المتأخرة من الليل، لذلك يجب ارتداء الملابس الشتوية للحماية من البرودة".

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بالأسماء.. إصابة 9 مواطنين في انقلاب ميكروباص بالبحيرة

أصيب 9 أشخاص اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الزراعي السريع، بكفرالدوار، بمحافظة البحيرة.

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مصرع عروس وشقيقة العريس وخاله في ليلة الدخلة بالشرقية

شهدت قرية كراديس التابعة لدائرة مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، اليوم الجمعة، حادثًا مآساويًا حول فرح لمآتم، وذلك بعد انقلاب سيارة زفاف عروسان في البحر أثناء توجههما من الكوافير لقاعة الزفاف، ما أدى لإصابة العريس ووفاة العروس وشقيقة العريس وخاله.

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"رجالة مصر مبيناموش".. مستشار الوزراء ينشر صورًا لتنفيذ أبراج العلمين الجديدة

نشر هاني يونس، مستشار رئيس الوزراء، عددًا من الصور لأبراج العلمين الجديدة، التي يتم تنفيذها حاليًا على أحدث الطرازات العالمية.

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بايدن يستضيف القمة الثانية لقادة الولايات المتحدة وأفريقيا العام المقبل

أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يعتزم استضافة القمة الثانية لقادة الولايات المتحدة ودول أفريقيا، العام المقبل، قائلا إن ذلك يأتي في إطار التزام الإدارة الأمريكية بتنشيط شراكاتها وتحالفاتها الدولية.

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