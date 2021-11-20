منتدى المستقبل يستضيف حفل إعلان الفائزين بجائزة الشاعر زكي عمر.. الثلاثاء

محمد اسماعيل - القاهرة - يستضيف منتدى المستقبل للفكر والإبداع، حفل إعلان جائزة الشاعر زكى عمر، (1938/1986)، يوم الثلاثاء المقبل، الساعة السادسة والنصف مساءً، بمقر حزب التجمع.

حيث وصل إلى القائمة القصيرة عشرة شعراء إلى مرحلتها النهائية، وهم: (أحمد عبد الرحمن، أحمد سالم، إيمان أحمد، تيام الشافعى، عبد الرحمن بخيت، محمود إبراهيم، مي سيد، محمد روبى، محمد الحصرى، هناء الوصيف).

وخلال الحفل يعلن الناقد والشاعر شعبان يوسف الأمين العام للجائزة، أسماء الفائزين الأوائل (المركز الأول - الثانى - الثالث) ليتم منحهم دروع التكريم، وكذلك سيتم منح الشعراء السبع الذين لم يحالفهم التوفيق فى النسخة الأولى من المسابقة شهادات التقدير.

ويحضر الحفل أعضاء الأمانة العامة والمجلس الاستشاري للجائزة وهم: (محمود عوضين وكيل وزارة الثقافة الأسبق والشاعر محمد الشربينى والشاعر نور سليمان والشاعر عبده الزراع والشاعر عوض الشيخ والباحث محمد الهادى والشاعر أحمد الشريف والكاتب خيري حسن).

وستحضر لجنة التحكيم التى تحملت عبء المراحل الأولى للمسابقة وهم( الدكتورة شيرين العدوى والشاعرة رشا الفوال والشاعر أحمد شعبان والشاعر شريف صلاح والشاعرة عزة رياض ).

ويقام الحفل فى المقر الرئيسي لحزب التجمع بوسط القاهرة، يتقدمه سيد عبد العال رئيس حزب التجمع وعضو مجلس الشيوخ والعديد من الشخصيات العامة والشعراء والكتاب والإعلاميين والصحفيين والفنانين.

وسيلقي الدكتور يسري عبدالله مؤسس منتدى المستقبل للفكر والإبداع، كلمة يتحدث فيها عن مشوار زكى عمر الإبداعي، وكذلك ستلقى الدكتورة أمل زكى عمر كلمة الأسرة، ويقدم الحفل القاص والشاعر أمل سالم.