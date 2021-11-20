شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم والتاريخ.. تعرف على أهم الأعياد الرسمية خلال عام 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص دائما الكثير من المواطنين، على البحث عن موعد الإجازات والأعياد الرسمية قبل بداية كل عام ميلادى جديد خاصة وأن هذه الأعياد تمثل مناسبات هامة لديهم يحرصون على الاحتفال بها . - عيد الميلاد المجيد: الجمعة 7 يناير 2022 - ثورة 25 يناير وعيد الشرطة: 25 يناير 2022 - عيد تحرير طابا : السبت 19 مارس 2022 - عيد تحرير سيناء : الإثنين 25 أبريل 2022 - شم النسيم : الاثنين 25 أبريل 2022 - عيد العمال : الأحد 1 مايو 2022 - عيد الفطر المبارك: الاثنين 2 مايو 2022 - ثورة 30 يونيو : الخميس 30 يونيو 2022 - وقفة عرفات : الجمعة 8 يوليو 2022 - عيد الأضحى المبارك : السبت 9 يوليو 2022 - عيد ثورة 23 يوليو : السبت 23 يوليو 2022 - رأس السنة الهجرية : السبت 30 يوليو 2022 - عيد القوات المسلحة: الخميس 6 أكتوبر 2022 - عيد المولد النبوى الشريف : السبت 8 اكتوبر 2022