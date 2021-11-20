شاهد.. طريق الكباش من الأعلى قبل افتتاحه فى حفل عالمى

وتجري استعدادات مكثفة وجولات مكوكية بصورة يومية لرجال وزارة السياحة والآثار، بقيادة الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار للتجهيز للحفل العالمى المنتظر لمشروع "إحياء طريق الكباش الفرعونى"، والذي يعمل الجميع فيه بكل جدية ليصبح حفل أسطوري يليق بمكانة وقيمة وتاريخ الحضارة المصرية القديمة التى خرجت من قلب طيبة عاصمة مصر القديمة فى محافظة الأقصر.

وفى نفس السياق تشهد منطقة معابد الكرنك ومعبد الأقصر، استمرار التجهيزات ووضع اللمسات النهائية لتجهيز عدد من تصميمات لمراكب تضاهى صور المراكب على جدران المعابد فى "عيد الأوبت" الفرعوني الذي كان يتم بمشاهد بديعة فى العصور المصرية القديمة، وذلك لخروجها فى يوم الحفل العالمى لإحياء طريق الكباش الفرعونى بأبهى صورها خلال الأيام المقبلة.

كما ارتسمت فى مختلف أرجاء محافظة الأقصر شرقاً وغرباً ألوان السحر والجمال بالإضاءة المبهجة التى تخرج يومياً من قلب معبد الأقصر ومعابد الكرنك ومعبد الملكة حتشبسوت وكورنيش النيل، وذلك إستعداداً للحفل العالمى لإفتتاح المشروع القومى "إحياء طريق الكباش الفرعونى" بحضور كبار رجال الدولة والعالم أجمع، حيث قام عدد كبير من شباب الأقصر بالمشاركة فى تلك الفعاليات والبروفات التي تجري بصورة يومية على أرض معبد الأقصر ومعابد الكرنك ومعبد حتشبسوت وداخل طريق الكباش الفرعونى.

فيما يقول الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن البطل الحقيقى فى حفل افتتاح طريق الكباش فى الأقصر سيكون المواطن الاقصرى خاصة وأن الهدف الرئيسى لهذا الاحتفال هى مدينة الأقصر بمعابدها ونيلها والحناطير، قائلا: "الأقصر قبلة السائحين فى العالم ودى أهم مدينة أثرية سياحية فى العالم"، مضيفاً أن المجلس الأعلى للآثار يهتم بترتيب التغطيات الإعلامية العالمية لنقل حفل افتتاح طريق الكباش الحدث، فضلا عن دعوة سفراء ممثلين لدول العالم ضمن حضور الافتتاحية الكبرى لطريق الكباش.