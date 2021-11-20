صرخات لم تكف للنجاة.. حفل اغتصاب لطالبة جامعية داخل عقار مهجور بألف مسكن

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:



إعلان عن وظائف شاغرة بإحدى الشركات عبر أحد منصات التواصل الاجتماعي استخدمه 6 ذئاب بشرية وسيلة للإيقاع بفريستهم.

انتظر المشاغبون الخمسة الفرصة حتى رن جرس هاتف أحدهم استفسرت المتصلة "بسأل عن إعلان وظائف شركتكم". لاقت الفتاة ترحيبا مبالغا فيه من قبل الطرف الثاني للمكالمة الذي منحها موعدًا للقاء بمنطقة ألف مسكن بحي عين شمس في محافظة القاهرة.

ما إن وصلت الطالبة بكلية التمريض إلى الموقع المحدد حتى فوجئت بـ3 أشخاص مدججين بالسلاح. هددوا بالقتل حال إطلاقها أي صرخات استغاثة قبل تكمييم فمها بمنديل يحوي مادة مخدرة أفقدها الوعي واقتادوها بعدها إلى عقار مهجور.

تناوب 5 أشخاص على اغتصاب الفتاة، استولوا على متعلقاتها وهاتفها وتركوها فريسة سهلة المساغ لحارس العقار الذي همَّ لإشباع غريزته لكن استفاقت حينها الطالبة الجامعية وصفعته ليفر هاربا.

صرخات الضحية وجدت استجابة من سيدة أحضرت لها ملابس غير تلك الممزقة لتداري سوءاتها ونزيف داخلي أصابها. رافقتها إلى منزلها لتقص الفتاة ما تعرضه له على والدتها. لم تكد تنتهي الفتاة من روايتها حتى اصطحبتها والدتها إلى قسم شرطة عين شمس وحررت محضرًا بالواقعة.

جهود البحث والتحري قادت رجال المباحث إلى تحديد هوية المتهمين الخمسة وأمكن ضبطهم فيما تكثف أجهزة الأمن جهودها لضبط الحارس الهارب.