شيخ الأزهر عن الأمير تشارلز: غربي منصف في حديثه عن الإسلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أعرب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، عن سعادته بلقاء الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا بالجامع الأزهر، أمس.

وقال في منشور له على صفحته الرسمية ب"فيسبوك"، الجمعة:"سعدت بلقاء الأمير تشارلز بالجامع الأزهر، تناقشنا حول أبرز الأزمات الإنسانية المعاصرة".

وتابع شيخ الأزهر:"وجدت في الأمير تشارلز قائدا يتحلى بالحكمة والمسؤولية، وصوتا غربيا منصفا في حديثه عن الإسلام والمسلمين، ناقشنا أهمية تعزيز حوار الأديان، وأزمة تغير المناخ، وضرورة إيجاد حلول جذرية للحد من خطورتها".

وناقش فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، أمس، مع الأمير تشارلز، ولي العهد البريطاني أمير ويلز،، اليوم الخميس بالجامع الأزهر الشريف، أزمة تغير المناخ وما تفرضه من تحديات كبيرة تهدد العالم، والحلول الممكنة لمواجهتها.

وقال فضيلة الإمام الأكبر، إن نتائج القمة العالمية للمناخ "COP26" لم تأت على قدر الحاجة والمستوى المرجو منها، معربًا عن أمله في أن تسهم جهود المنصفين أمثال الأمير تشارلز في الدفاع عن حقوق الدول الفقيرة، وحث المجتمع الدولي أن تأخذ تلك الدول ومصالحها في الحسبان للتخفيف من معاناتها، مضيفا أنه قد شارك مؤخرًا في القمة العالمية التحضيرية لمؤتمر المناخ "COP26" بحضور عدد كبير من رموز وقادة الأديان في ضيافة البابا فرانسيس على أمل الإسهام في وضع الحلول المناسبة لتلك الأزمة العالمية، إلا أن النتائج لم تكن على المستوى المطلوب.