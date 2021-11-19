شكرا لقرائتكم خبر عن الضرورات تبيح المحظورات.. مفتي الجمهورية: التداوي بأعضاء الخنزير حلال بشرط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، الحكم بالتداوي بعضو من أعضاء الخنزير.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة صدى البد، أن المواد المتخذة من الخنزير يتم تحويلها إلى مادة أخرى بفعل المعالجات الكيمائية، حينها تصبح تلك المادة جديدة كليا بحيث لا يصدق على المادة الجديدة أي شيء من المادة القديمة، وهنا لا يصح أن يكون هذا التداوي بهذا العضو ما زال يحمل التحريم كما كان في السابق.

وأوضح الدكتور شوقي علام، أن الخنزير لم يتحول ولكن الذي تحول هو العضو الذي تم استئصاله من الخنزير من أجل التداوي، بعد إجراء تغييرات كيمائية عليه، متابعا : مع التقدم العلمي وأبحاث التداوي ولا نجد بدائل للعضو المأخوذ من الخنزير فالضرورات تبيح المحظورات.

وحول تناول لحم الخنزير، قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، إنه محرم في القرآن الكريم ولكن ضمن الحالات الضرورية يسمح بذلك الأمر في تلك الحالة.