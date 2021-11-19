العثور على جثة سيدة أعلى دائري الوراق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

عثرت قوات الشرطة على جثة سيدة مجهولة الهوية أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق، شمال الجيزة.

تلقى اللواء عمرو طلعت مدير قطاع الشمال إشارة من شرطة النجدة بالعثور على جثة أعلى الطريق الدائري بنطاق قسم الوراق.

المعاينة الأولية كشفت إصابة السيدة بكسور وسحجات متفرقة، وتم إيداعها مشرحة أحد المستشفيات القريبة تحت تصرف النيابة العامة.

ويراجع رجال الشرطة بقيادة العميد هاني شعراوي رئيس القطاع، بلاغات حوادث التصادم تنسيقا مع المرور للتأكد من وفاتها إثر حادث أو وجود شبهة جنائية.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة إلى النيابة التي استعجلت تحريات المباحث.