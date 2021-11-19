ضبط مهندس انتحل صفة ضابط شرطة في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقاطع فيديو على تطبيق "تيك توك" لأحد الأشخاص ينتحل صفة ضابط شرطة بالقاهرة، وضبط مرتكب الواقعة

كانت أجهزة الأمن رصدت تداول مقاطع فيديو على تطبيق "تيك توك"متضمناً قيام أحد الأشخاص بإنتحال صفة ضابط شرطة ، وعمل كمائن بدائرة قسم شرطة التجمع الأول ، وقيامه بشراء ملابس من بعض المحال دون دفع قيمتها.. بقصد تحقيق نسب مشاهدة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد هوية المذكور ، وتبين أنه (مهندس- مقيم بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.