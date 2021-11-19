5 متهمين وأسلحة بيضاء.. أمن بورسعيد يكشف كواليس "خناقة" سوق السمك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي ببورسعيد ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر تطبيق "واتس آب" لمشاجرة بين مجموعة من الأشخاص بسوق السمك ببورسعيد.

الشرطة رصدت تداول مقطع فيديو يتضمن نشوب مشاجرة بداخل سوق السمك بدائرة قسم شرطة العرب بمحافظة بورسعيد بين مجموعة من الأشخاص ويحمل بعضهم أسلحة بيضاء دون التعدى بها.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد من تحديد طرفى المشاجرة وتبين أنهما "طرف أول" 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" مقيمين بدائرتى قسمى شرطة "الضواحى – المناخ" و"طرف ثان" (شخصين – مقيمان بدائرة قسم شرطة الضواحى).

نشبت المشاجرة إثر وجود خلافات بين الطرفين على قيمة أحد المحال بالسوق ملك أحد الأشخاص من الطرف الثانى، والمزمع بيعه لشخصين من الطرف الأول منذ حوالى شهر.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف الطرفين وأمكن ضبطهم جميعاً وبحيازتهم الأسلحة البيضاء. واعترفوا بحيازتهم للأسلحة المضبوطة ووقوع المشاجرة على النحو المشار إليه.