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"البيطريين" تعلن كشوف الحاصلين على مزاولة مهنة التحاليل الطبية "الدفعة 31"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أعلنت الدكتورة نبيلة البطراوي، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، مقرر لجنة التحاليل الطبية، قائمة أسماء الدفعة 31 من الأطباء البيطريين الحاصلين على ترخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية، والتي ضمت 83 بيطريًا.

وأوضحت النقابة في بينها الصادر، مساء الجمعة، أن ذلك يأتى تفعيلا للإتفاق المُبرم بين النقابة ووزارة الصحة ممثلة في الإدارة المركزية للعلاج الحر، بمنح تراخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية، دون قضايا، مؤكدة استمرار دعم النقابة لأعضائها في كافة تخصصاتهم، وتقديم كافة المساعدات اللازمة لتيسير أعمالهم.​
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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